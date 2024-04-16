Четыре пассажира автобуса пострадали в аварии с грузовиком на юго-востоке Москвы

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Грузовик врезался в рейсовый автобус на юго-востоке Москвы, есть пострадавшие. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции во вторник.

"По предварительным данным, на Волгоградском проспекте в районе дома 27 водитель грузового автомобиля "МАЗ" совершил столкновение с рейсовым автобусом. В дорожной аварии пострадали четыре пассажира автобуса", - сказали журналистам в управлении.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.