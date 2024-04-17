Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:45

Движение на внешней стороне МКАД временно закроют 18-19 апреля

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Движение на внешней стороне МКАД, Новорязанском шоссе и Волгоградском проспекте будет временно частично закрыто с 22:00 18 апреля до 2:00 19 апреля, сообщили в департаменте транспорта Москвы.

Уточняется, что кратковременное закрытие движения ожидается на внешней стороне МКАД от Минского шоссе до Новорязанского шоссе, на Новорязанском шоссе (от дома 3, корпуса 1 по Новорязанскому шоссе до МКАД), на Волгоградском проспекте (от МКАД до ТТК) и в Проектируемом проезде №3502.

МКАД Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Дожди и ветер ожидаются в Москве

Дожди и ветер ожидаются в Москве

"Киевская площадь" купила Центральный детский магазин на Лубянке

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в московской синагоге

Мосгорсуд утвердил оборотный штраф Google в размере более 4,6 млрд рублей

Сотрудникам Института им. Пушкина избрали меру пресечения по делу о незаконной миграции

Сотрудникам Института им. Пушкина избрали меру пресечения по делу о незаконной миграции

Медики доставили в Москву трех пострадавших при обрушении моста в Вязьме

Медики доставили в Москву трех пострадавших при обрушении моста в Вязьме

Дождь и гроза с порывистым ветром ожидаются местами в Москве во вторник

Дождь и гроза с порывистым ветром ожидаются местами в Москве во вторник

Летняя погода прогнозируется в Москве на этой неделе

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });