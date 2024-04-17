Движение на внешней стороне МКАД временно закроют 18-19 апреля

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Движение на внешней стороне МКАД, Новорязанском шоссе и Волгоградском проспекте будет временно частично закрыто с 22:00 18 апреля до 2:00 19 апреля, сообщили в департаменте транспорта Москвы.

Уточняется, что кратковременное закрытие движения ожидается на внешней стороне МКАД от Минского шоссе до Новорязанского шоссе, на Новорязанском шоссе (от дома 3, корпуса 1 по Новорязанскому шоссе до МКАД), на Волгоградском проспекте (от МКАД до ТТК) и в Проектируемом проезде №3502.