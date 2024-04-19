Задержан подозреваемый в убийстве мужчины из-за замечания о парковке в Москве

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Подозреваемый в убийстве молодого человека в московском районе Люблино задержан в Ростовской области, сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк в своем телеграм-канале.

Она уточнила, что злоумышленника задержали сотрудники полиции совместно с коллегами из ФСБ России.

Между тем председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат уголовное дело об убийстве молодого человека в Москве, сообщается в телеграм-канале СКР.

По данным следствия, 17 апреля задержанный припарковал автомобиль на тротуаре вблизи подъезда жилого дома на улице Краснодарской в Москве. Местный житель сделал ему замечание. В ответ на это мужчина начал избивать оппонентами руками и ногами, а затем ударил ножом в живот. Пострадавший от полученных ранений скончался.

Злоумышленник скрылся с места происшествия.

Установлено, что подозреваемый нелегально находился на территории России. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В рамках расследования данного уголовного дела при обыске в квартире подозреваемого были изъяты 44 млн рублей и $300 тыс. долларов США. Будет установлено, кому принадлежат эти деньги, также следователи дадут оценку законности их получения и оборота, отметили в СКР.