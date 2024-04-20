Два технопарка построят на юго-западе Москвы

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - В столице реорганизуют часть промышленной зоны "Теплый Стан", на участке построят производственные и общественно-деловые комплексы, в том числе два технопарка, сообщил в субботу мэр Москвы Сергей Собянин.

"Часть промзоны "Теплый Стан" в Ясеневе будет реорганизована по программе комплексного развития территорий", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Мэр уточнил, что на участке планируется построить современные производственные и общественно-деловые комплексы, в том числе два технопарка; привести в порядок около километра прилегающей улично-дорожной сети, сделать парковочные места; обновить уже существующие и проложить новые инженерные сети.

Также благоустроят общественные пространства и зеленые территории, добавил Собянин.