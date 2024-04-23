Движение поездов на МЦД-2 в сторону Нахабино возобновили после получасового сбоя

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Движение поездов на участке Люблино-Печатники Курского направления и на второй линии Московских центральных диаметров (МЦД-2) восстановлено, сообщили в Московской железной дороге (МЖД).

"В 15:32 восстановлено движение поездов в штатном режиме на участке Люблино-Печатники Курского направления и МЦД-2. МЖД принимает все необходимые меры для сокращения времени опоздания задержанных поездов", - говорится в телеграм-канале МЖД.

В Центральной пригородной пассажирской компании в свою очередь сообщили, что на МЦД-2 возобновлено движение в сторону Нахабино.

Ранее на МЦД-2 было приостановлено движение поездов через станцию "Печатники" в сторону Нахабино в связи с повреждением контактного провода.