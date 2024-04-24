Расписание на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1 изменится 29 и 30 апреля

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Расписание поездов на Савеловском и Белорусском направлениях первой линии Московских центральных диаметров (МЦД-1, D1) изменится 29 и 30 апреля в утренние часы в связи с проведением работ на станции Марк, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"29 и 30 апреля с 5:30 до 10:30 на Савеловском и Белорусском направлениях D1 изменится расписание поездов. (...) Это нужно для проведения инфраструктурных работ на станции Марк", - говорится в телеграм-канале дептранса.

По диаметру часть поездов следует укороченными маршрутами до Белорусского и Савеловского вокзалов. В период с 5:30 до 10:30 часть поездов будет отменена. Интервалы движения будут увеличены до 2-х часов.

На Савеловском радиусе некоторые аэроэкспрессы отменены, интервал движения поездов увеличен. Интервалы движения на радиусе увеличены до 1 часа. Часть поездов дальнего пригорода следует только от и до Лобни.

На Белорусском радиусе интервалы движения на радиусе частично увеличены до 1 часа.

В эти даты на участке от Лобни до Бескудниково отправление в обе стороны будет с пути "на Лобню". Путь "на Одинцово" будет закрыт.

В дептрансе отметили, что для поездок в аэропорт можно также воспользоваться автобусом №1195 от станции метро "Ховрино", который отправляется каждые 10 минут.