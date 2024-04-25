Парковка в Москве будет бесплатной на майских праздниках

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Все уличные парковки в столице на майских праздниках будут бесплатными, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"На майских праздниках парковка в Москве будет бесплатной. Это коснётся всех без исключения улиц 29 и 30 апреля, а также 1, 9, 10 и 11 мая. Оплачивать парковку 12 мая нужно будет только на улицах с тарифами 380 и 450 рублей в час", - написал Собянин в своем телеграм-канале в четверг.

По его словам, парковки со шлагбаумом продолжат работать в обычном режиме.