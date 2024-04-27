Отключения горячей воды начнутся в Москве с 14 мая

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Плановые отключения горячий воды в Москве в рамках подготовки городской системы водоснабжения к будущему отопительному сезону начнутся 14 мая, сообщил в субботу заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

Узнать сроки отключения горячего водоснабжения в конкретном доме можно на портале mos.ru.

"После завершения нынешнего отопительного сезона городские службы сразу приступят к подготовке системы теплоснабжения к новому осенне-зимнему периоду. Отключение горячей воды - это необходимая мера для качественного проведения гидравлических испытаний, которые позволяют выявить возможные ненадежные участки тепловых сетей и своевременно их отремонтировать", - сказал Бирюков.

Все работы на системах горячего водоснабжения завершат до 25 августа.

Максимальный срок отключения горячей воды - до 10 дней при законодательном нормативе 14 дней, уточнили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.