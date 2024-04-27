Свыше 70% месячной нормы осадков выпало в ряде районов Москвы менее чем за час

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - В отдельных районах столицы менее чем за час выпало более 70% месячной нормы осадков, сообщили в комплексе городского хозяйства в субботу.

"В период с 10:00 до 11:00 на город обрушились сверхинтенсивные осадки. В отдельных районах менее чем за час выпало свыше 70% месячной нормы осадков. Основной объем осадков уходит в ливневую сеть самотеком", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшие часы осадки сохранятся. Порывы ветра сегодня могут достигать 15 м/с.

По данным комплекса, бригадами "Мосводостока" выполняется оперативная работа по открытию водоприемных решеток для беспрепятственного пропуска дождевой воды, а при необходимости применяется откачивающая техника.

Людей просят быть внимательными на улице в непогоду.