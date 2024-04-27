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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:49

Сезон фонтанов открылся в Москве

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об открытии сезона работы фонтанов в столице.

"Традиционные, сухие, плавающие, музыкальные и светодинамические: в столице открыт сезон фонтанов. Включение всех фонтанов - это символическое завершение работ по приведению города в порядок после зимы", - написал Собянин в своем телеграм-канале в субботу.

Он отметил, что перед запуском фонтанов очищают их чаши, проверяют исправность подсветки и инженерных систем, проводят монтаж и регулировку оборудования, светильников и форсунок.

По словам мэра, столичные власти уделяют пристальное внимание сохранению и восстановлению фонтанов. Так, в прошлом году после капремонта заработали светодинамический фонтан в парке музея-заповедника "Царицыно" и комплекс плавающих фонтанов на Водоотводном канале в центре города.

Москва
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