С 29 апреля по 11 мая возможны перерывы в движении на участке МЦД-3

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - В столичном регионе с 29 апреля по 11 мая будут перерывы в движении поездов на третьей линии Московских центральных диаметров (МЦД-3, D3) на участке от Ленинградского вокзала до Зеленограда-Крюково, сообщил Департамент транспорта.

"29-30 апреля, 4-5 и 10-11 мая с 13:30 до 15:30 не будет движения поездов D3 на участке между станциями Зеленоград-Крюково и Ленинградским вокзалом в связи с модернизацией инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 13:30 до 15:15 не будет движения из Москвы, с 14:00 до 15:30 - из Зеленограда.

С 10:45 до 14:00 и с 16:30 до 18:30 интервалы движения будут увеличены до 20 минут.

На время закрытия участка диаметра будут запущены бесплатные автобусы КМ1, КМ2, КМ3 и КМ4. Также будут запущены более 40 автобусов с интервалом от 7 минут, они будут работать с 13:50 до 16:00.

Кроме того, в это время на маршрутах 70, 167, 215к, 283 и 283к проезд будет бесплатным.

От остальных станций ходит наземный городской пассажирский транспорт Москвы: автобус 344 от Левобережной до ст. метро Ховрино; автобус 191 от Грачевской до ст. метро Селигерская: автобус 215к от Грачевской до ст. метро Петровско-Разумовская; автобус 154 от Грачевской до ст. метро, МЦК, МЦД-1 "Окружная".

Проезд для экспрессов №7122, 7940, 7958, 7908, 7933, 7935, 7553, 7103 с 12:45 до 16:45 сделан по пригородным тарифам.

Помимо этого, на Казанском направлении поезда будут следовать с увеличенным интервалом до 20 минут. Часть составов проследует укороченным маршрутом от и до Казанского вокзала и Электрозаводской. Движение пригородных поездов до Казанского вокзала сохранено.