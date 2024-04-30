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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:17

Фестиваль "Спасская башня" пройдет с 23 августа по 1 сентября

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет в Москве с 23 августа по 1 сентября.

"В соответствии с поручением президента РФ Владимира Владимировича Путина XVI Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" в 2024 году пройдет с 23 августа по 1 сентября. Местом проведения традиционно станет сердце российской столицы - Красная площадь", - сообщили в пресс-службе Президентского фонда культурных инициатив.

В пресс-службе напомнили, что в 2023 году проект стал победителем второго грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив.

В 2022 году фестиваль отметил свое 15-летие: за это время он принял более 160 коллективов из 57 стран мира.

Как отметил руководитель Международного культурного центра "Спасская башня" Сергей Смирнов, "деньги гранта позволят провести полюбившийся миллионам зрителей военно-патриотический фестиваль на традиционно высоком уровне, что, несомненно, будет способствовать продвижению русской культуры на международной арене и укреплению патриотизма в российском обществе". Его слова привели в пресс-службе фонда.

Москва Красная площадь Спасская башня
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