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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:41

Крупный пожар на складе с пластиком в Подмосковье ликвидирован

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС РФ потушили крупное возгорание в складском помещении с пластиковыми трубами в подмосковном Раменском, сообщила пресс-служба министерства во вторник.

К ликвидации происшествия были привлечены 70 специалистов и 22 единицы техники.

Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее во вторник огонь охватил склад с пластиковыми трубами в Раменском на площади 2 тыс. кв. метров. Из здания самостоятельно эвакуировались 30 человек.

Подмосковье МЧС РФ
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