Крупный пожар на складе с пластиком в Подмосковье ликвидирован
Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС РФ потушили крупное возгорание в складском помещении с пластиковыми трубами в подмосковном Раменском, сообщила пресс-служба министерства во вторник.
К ликвидации происшествия были привлечены 70 специалистов и 22 единицы техники.
Сведений о пострадавших не поступало.
Ранее во вторник огонь охватил склад с пластиковыми трубами в Раменском на площади 2 тыс. кв. метров. Из здания самостоятельно эвакуировались 30 человек.