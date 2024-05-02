Работу московского метро и МЦК продлят до двух часов ночи на Пасху

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - На Пасху московское метро закроется на час позже: в ночь на 5 мая метро и МЦК будут открыты для входа пассажиров до 2 часов ночи, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Московский метрополитен на Пасху продлит режим работы. В ночь с 4 на 5 мая метро и МЦК будут открыты для входа пассажиров до 2 часов ночи. Все желающие смогут доехать до храмов и вернуться домой", - написал Собянин в своём телеграм-канале в четверг.

Он отметил, что во время пасхальных богослужений на станциях вблизи крупнейших храмов - "Кропоткинской" и "Бауманской" - будут дежурить инспекторы Центра обеспечения мобильности для помощи пассажирам.

"Больше 150 маршрутов автобусов, электробусов и трамваев будут перевозить пассажиров до 3:30. Продолжат работу 16 ночных маршрутов", - подчеркнул Собянин.

Кроме того, 5, 12 и 14 мая "Мосгортранс" организует бесплатное транспортное обслуживание крупных городских кладбищ, добавил мэр.