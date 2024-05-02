Число нарушений при установке летних веранд в Москве снизилось более чем вдвое

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Количество нарушений при установке летних веранд в Москве сократилось более чем в два раза, сообщает пресс-служба столичной Госинспекции по недвижимости.

"Только с начала сезона их количество (нарушений - ИФ) снизилось почти в 2,3 раза. Инспекторы зафиксировали только 14 нарушений, тогда как за аналогичный период прошлого года было выявлено 32 подобных факта. В целях поддержания положительной динамики и порядка при размещении летних конструкций на улицах столицы мы продолжим информационно-консультационную работу", - приводятся в сообщении слова руководителя ведомства Ивана Боброва.

Он добавил, что в общей сложности в сезоне 2024 года для рестораторов запланировано восемь профилактических мероприятий.

Контрольное ведомство следит за правомерностью установки сезонных конструкций и выявляет незаконные в период с 15 марта по 15 ноября. Все летние веранды в Москве подлежат учету и вносятся в городскую схему размещения. Они должны располагаться на расстоянии не более 5 м от входа в стационарное предприятие, не менее 25 м от входа в метро, 5 м от подземного перехода, 10 м от остановок общественного транспорта и не мешать проходу пешеходов по тротуару. Площадь открытого кафе не может превышать площадь стационарного предприятия.

Также при обустройстве летней веранды не допускается прокладка подземных инженерных коммуникаций и проведение строительно-монтажных работ капитального характера, а высота ее декоративного ограждения должна быть не менее 0,6 м и не выше 0,9 м. Если веранда размещается на земле или газоне, то она должна быть установлена только на технологический настил. Сезонные кафе на внешних поверхностях здания при стационарных заведениях допускаются только при наличии прямого выхода на эксплуатируемые кровли, стилобаты или террасы. Кровля должна предусматривать технологическую возможность такого размещения и соответствовать требованиям безопасности.