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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:04

Сильный ветер с порывами до 20 м/с сохранится до конца дня в Москве

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Все городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за сильного ветра с порывами, который сохранится в столице до конца дня, 8 мая, говорится в сообщении комплекса городского хозяйства.

"Зафиксированы порывы ветра до 16 м/с. По прогнозам синоптиков, ожидается усиление ветра с порывами до 20 м/с. Все городские службы переведены в режим повышенной готовности", - говорится в сообщении.

Уточняется, что принимаются меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. У то же время электросетевым организациям дано указание привести в готовность источники аварийного питания; под особым контролем находится функционирование систем жизнеобеспечения.

"Просим горожан быть предельно внимательнее на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.

Москва
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