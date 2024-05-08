Сильный ветер привел к падению деревьев в Москве

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Случаи падения деревьев и повреждения конструкций из-за сильного ветра зафиксированы в Москве, говорится в сообщении комплекса городского хозяйства.

"В городе сильный ветер. Его порывы могут достигать 20 м/с. Зафиксированы случаи падения деревьев, повреждения конструкций. Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции", - говорится в сообщении.

По данным комплекса, сильный ветер сохранится в ближайшие часы.

"Просим горожан воздержаться от пребывания на улице в непогоду. Если это невозможно, быть предельно внимательными и аккуратными", - сказано в сообщении.