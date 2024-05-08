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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:04

Заморозки ожидаются утром 9 мая в Москве

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Минусовые температуры ожидаются в ночь на четверг и в утренние часы 9 мая, говорится в сообщении комплекса городского хозяйства Москвы.

"По прогнозам синоптиков, в ночь на 9 мая и в утренние часы температура воздуха может опускаться до - 2°С. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети, проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями. При необходимости будет проведена выборочная противогололедная обработка дорог и тротуаров", - говорится в сообщении.

Автомобилистов просят быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

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