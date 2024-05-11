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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:26

В Южном Бутове построят новый жилой квартал

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - В Южном Бутове будет возведен новый жилой квартал, сообщил в субботу мэр Москвы Сергей Собянин.

"На территории площадью 25,19 га, расположенной вдоль Остафьевского шоссе между улицами Степана Эрьзи и Барышевская Роща, возведем жилые дома, социальные и общественно-деловые объекты", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Планируется построить медицинский центр; образовательный комплекс со школой на 1,3 тыс. учеников и детским садом для 300 детей; физкультурно-оздоровительный комплекс; многофункциональный комплекс с гаражом на 350 машино-мест.

По словам мэра, реализация проекта даст городу около 920 рабочих мест.

Москва Сергей Собянин Южное Бутово
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