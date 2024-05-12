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В Москве пройдет второй ежегодный фестиваль "Конное достояние России"

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Правительство Москвы поддержало предложение о проведении второго ежегодного фестиваля национальных пород лошадей "Конное достояние России", сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"В Москве пройдет второй ежегодный фестиваль национальных пород лошадей "Конное достояние России". Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин. Организаторами выступят Кремлевская школа верховой езды и столичный Департамент культуры", - говорится в сообщении на портале в воскресенье.

Отмечается, что в этом году фестивальные площадки будут работать в пяти городских парках, среди них Измайловский (14-16 июня), "Кузьминки-Люблино" (5-7 июля), "Сокольники" (26-28 июля), "Митино" (16-18 августа) и парк Дружбы (6-8 сентября).

На театрализованных выводках представят 13 пород лошадей, в числе которых кабардинская, вятская, арабская, башкирская, русская. Посетителей также ждут анимационные танцевальные программы, подвижные и интерактивные игры, викторины и тематические мастер-классы. В специальных фотозонах можно будет сделать памятные снимки.

Ожидается, что фестивальные площадки посетят свыше 50 тыс. человек, а в развлекательной программе примут участие около 10 тыс. гостей.

Первый фестиваль "Конное достояние России" прошел в Москве в 2023 году. Его посетили более 40 тыс. человек, напомнили в сообщении.

Москва Конное достояние России
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