Более 65 тыс. человек приняли участие в Московском весеннем велофестивале

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Московский весенний велофестиваль установил новый рекорд по числу участников, в заезде приняли участие более 65 тыс. человек, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"Для участников велофестиваля была организована насыщенная программа на Зубовской площади. Выступали артисты, аниматоры в ретрокостюмах и художественные гимнасты, проходили танцевальные уроки на велосипедах и BMX-шоу. Все участники получили эксклюзивные памятные значки", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин, слова которого приводятся в сообщении.

В этом году велофестиваль прошел в ретростиле.

Помимо этого, участники могли сделать снимки на память в необычных фотозонах и посетить интерактивные площадки, а перед заездом подготовить велосипеды в специальных мастерских.