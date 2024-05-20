В Москве начался ягодный сезон

Ягодных киосков стало больше, их ассортимент значительно расширился

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - В Москве начался ягодный сезон - открылись киоски по продаже ягод, их число увеличили со 150 до 250, сообщил телеграм-канал Департамента торговли и услуг столицы.

Также чиновники расширили ассортимент в этих киосках. Кроме клубники, там можно будет купить малину, голубику, смородину, крыжовник, ежевику, бруснику, чернику, клюкву и жимолость.

Как отметил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, "это позволит нам дать большему количеству отечественных товаропроизводителей и фермерских хозяйств возможность поставлять ягоду в столицу, а у жителей в свою очередь будет более широкий выбор".

В соответствии с климатическими условиями сначала в Москву приехала ягода из южных регионов России: из Краснодарского края, Волгоградской, Ставропольской, Астраханской, Ростовской областей, республик Кабардино-Балкарии, Крыма, Адыгеи, Дагестана, Карачаево-Черкессии, Северная Осетия-Алания, Ингушетии. По мере созревания ягод также появится продукция из других регионов - всего их будет порядка 40.