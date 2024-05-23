МФЦ Москвы 26 мая не будут регистрировать автомобили и выдавать права

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - 26 мая в воскресенье многофункциональные центры Москвы не будут выдавать водительские удостоверения и регистрировать автомобили в воскресенье в связи с проведением плановых технических работ информационных систем МВД России, сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Технические работы запланированы с 9:00 до 22:00 в воскресенье.

Не связанные с работой информационной системы МВД административные процедуры будут выполняться в обычном режиме.

"Гражданам, записавшимся на прием в указанный день, будет обеспечена возможность обратиться за получением государственных услуг как в электронном виде, так и в порядке живой очереди, в последующие рабочие дни", - отметили в Госавтоинспекции.