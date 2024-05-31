Лыжный трамплин на Воробьевых горах достроят в 2025 году

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Москва в рамках адресной инвестиционной программы завершит строительство трамплина К-72, который входит в состав спортивного комплекса для занятий зимними видами спорта "Воробьевы горы", сообщили в пресс-службе столичного стройкомплекса.

"Изначально строительство горнолыжного трамплина на Воробьевых горах вел инвестор, но он не закончил работы. Завершить возведение объекта площадью свыше 4,3 тыс. кв.м решено в рамках государственной программы "Спорт Москвы". Завершить реализацию проекта планируется в 2025 году", - сказал заммэра Владимир Ефимов.

Горнолыжный трамплин на улице Косыгина, владение 28, сооружение 39 был построен в 1953 году и на тот момент являлся лучшей площадкой в СССР для проведения соревнований, в том числе международных. В 2021 году инвестор начал его реконструкцию, которая была приостановлена спустя два года. Благодаря передаче объекта городу строительство будет завершено.

Новый трамплин К-75 (К-72) с инфраструктурой будет предназначен для организации и проведения тренировочных занятий, а также общероссийских и городских соревнований.

"Для завершения работ в мае объект передали столичной автономной некоммерческой организации "Развитие спортивных и инфраструктурных объектов". Сейчас готовность трамплина составляет 70%", - добавил глава департамента городского имущества Максим Гаман.

"В 2023 году по заказу АНО "РСИО" было проведено техническое обследование объекта незавершенного строительства, разработано и утверждено технологическое задание. На данный момент идет процесс согласования технического задания для проведения конкурсных процедур по выбору подрядной организации", - уточнил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.