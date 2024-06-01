С 1 июня интервалы вылета самолетов между Пулково и Внуково составят от 30 минут

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Самолеты между петербургским Пулково и столичным Внуково с 1 июня будут вылетать с интервалами от 30 минут, а пассажиры первых рейсов между аэропортами получат в подарок билеты "Единый" на одну поездку в столичном городском транспорте, сообщили в департаменте транспорта Москвы.

"Внуково - единственный в России аэропорт со станцией метро. Подарочный билет на одну поездку позволит гостям из Санкт-Петербурга быстро и с комфортном добраться из аэропорта в любую точку Москвы. Билеты получат пассажиры первых десяти шаттлов, которые вылетят из северной столицы", - сказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, слова которого приведены в телеграм-канале столичного дептранса.

Уточняется, что акцию проводит международный аэропорт Внуково совместно с авиакомпанией "Россия" при поддержке правительства Москвы, Транспортного комплекса Москвы и Московского метрополитена.