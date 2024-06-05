Депздрав Москвы опроверг сообщения о закрытии ГКБ имени Плетнева

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Информация о закрытии городской клинической больницы имени Плетнева не соответствует действительности, больница продолжает свою деятельность, часть пациентов переведут в новый пульмонологический центр ФМБА России, сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

Ранее в СМИ появилась информация, что единственную в России больницу для пациентов с муковисцидозом перепрофилируют под госпиталь для участников специальной военной операции, а потом закроют.

"В ответ на публикации о том, что больница имени Д.Д. Плетнева будет якобы закрыта сообщаем, что информация не соответствует действительности. Больница продолжает свою деятельность. ГКБ имени Д.Д. Плетнева не является единственной в России больницей для лечения пациентов с муковисцидозом. К сожалению, условия в ней не отвечают современным требованиям и стандартам оказания помощи по этому заболеванию", - говорится в телеграм-канале департамента.

Отмечается, что именно поэтому было принято решение о переводе пациентов в открытый в Москве новый пульмонологический центр ФМБА России, в котором помощь пациентам с муковисцидозом оказывается в условиях современного специализированного отделения. Туда будут переведены пациенты для продолжения лечения, помощь, будет оказываться бесплатно, в рамках ОМС.

В сообщении уточняется, что там предусмотрены все необходимые условия для пациентов с этим диагнозом с применением всех новых технологий. В лечении своих пациентов будут принимать участие и специалисты больницы имени Плетнева.

Соглашение о сотрудничестве будет подписано между департаментом здравоохранения Москвы и ФМБА в ближайшее время, отметили в ведомстве.

"Вместе с тем отметим, что в настоящее время департаментом здравоохранения Москвы ведется работа по созданию высокотехнологичного центра для лечения муковисцидоза на базе одного из ведущих стационаров столицы", - говорится в сообщении.