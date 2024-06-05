Более 20% месячной нормы осадков выпало в некоторых районах Москвы

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Более пятой части месячной нормы осадков выпало в ряде районов востока и юго-востока столицы в среду; непогода прогнозируется и в четверг, говорится в сообщении комплекса городского хозяйства.

"Меньше чем за час в отдельных районах на востоке и юго-востоке столицы выпало свыше 20% месячной нормы осадков. Основной объем осадков уходит в ливневую сеть самотёком", - говорится в сообщении.

В комплексе городского хозяйства заявили, что бригады "Мосводостока" выполняют работу по открытию водоприемных решеток для беспрепятственного пропуска дождевой воды, при необходимости применяется откачивающая техника.

"По прогнозу синоптиков, непогода сохранится и завтра, 6 июня, возможны порывы ветра до 15 м/с, дождь, град, гроза. Просим горожан быть внимательными во время непогоды", - отмечается в сообщении.

Ранее в столичном департаменте транспорта сообщили, что скопление воды образовалось на проезжей части на Северо-Восточной хорде (СВХ).

"На СВХ (в районе Вернисажной улицы, д. 1) из-за выпадения осадков образовалось скопление воды на проезжей части. Движение затруднено по внутренней стороне на 2 км и по внешней стороне на 3 км. Пожалуйста, выбирайте альтернативные маршруты", - говорится в телеграм-канале департамента.