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Собянин назвал два новых импортозамещающих проекта в Москве

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Резиденты особой экономической зоны "Технополис Москва" запустили новые импортозамещающие производства, сообщил в Telegram мэр столицы Сергей Собянин.

"Так, предприятие, выпускающее радиоэлектронную аппаратуру на площадке "МИЭТ", начало выпуск печатных плат - ключевого элемента всех электронных устройств. Основной потребитель - российские производители радиоэлектронной аппаратуры", - написал он.

Мэр уточнил, что все технологические процессы с использованием электрохимической обработки изделий идут на российском оборудовании и химии.

"Другой резидент ОЭЗ - производитель металлорежущего инструмента - начал серийный выпуск твердосплавных пластин для токарной и фрезерной обработки металла", - отметил Собянин.

По его словам, инвестиции в расширение данного производства на площадке "Печатники" превысили 400 млн рублей.

Печатники Сергей Собянин Технополис Москва Москва МИЭТ
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