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Легкомоторный самолет аварийно сел на шоссе в подмосковном Лыткарино

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Легкомоторный самолет Piper из-за отказа двигателя совершил аварийную посадку на шоссе в подмосковном Лыткарино (к юго-востоку от Москвы), сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах в субботу.

Никто не пострадал, разрушений нет, сказали агентству.

В свою очередь в московской межрегиональной транспортной прокуратуре заявили о проверке обстоятельств происшедшего. Ситуация находится на контроле ведомства. "Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются", - говорится в сообщении прокуратуры.

СК России по факту вынужденной посадки самолета проводит доследственную проверку. "Следователями проводится осмотр места происшествия, организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех условий и причин произошедшего", - говорится в сообщении ведомства.

Лыткарино
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