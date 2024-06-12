В метро Москвы приостановлено движение от "Текстильщиков" до "Котельников"

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Движение поездов от станции "Текстильщики" до станции "Котельники" Таганско-Краснопресненской линии метро остановлено из-за дерева на пути, сообщили в департаменте транспорта Москвы.

"В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении.

Ранее в департаменте сообщили, что на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии увеличены интервалы из-за дерева на пути.