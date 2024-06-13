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Трассу "Марьино - Саларьево" в Москве продлят на юг до поперечной магистрали

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Введенную в 2020 году автомобильную дорогу "Марьино - Саларьево" в столице продлят на юг до поперечной магистрали, ее протяженность увеличится почти на 3 км. Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

"Третья очередь автодороги "Марьино - Саларьево" пройдет от трассы М-3 "Украина" - Середнево - Марьино - Десна" до перспективного поперечного направления "Минское шоссе - Троицк - Андреевское - Варшавское шоссе". Таким образом, мы создадим альтернативный маршрут со стороны Троицка практически до Москвы в старых границах без выезда на Калужское шоссе. Благодаря этому общая протяженность трассы "Марьино - Саларьево" увеличится на 2,7 км – с 13,7 до 16,4 км. Проектирование нового участка планируется начать уже в этом году", - приводятся в сообщении слова заммэра Владимира Ефимова.

Дорога проходит от улицы Адмирала Корнилова в поселении Мосрентген до трассы М-3 "Украина" - Середнево - Марьино - Десна" параллельно Киевскому и Калужскому шоссе. Она соединяет между собой трассы "Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе" и М-3 "Украина" - Сосенки - Ямонтово". В рамках строительства третьей очереди планируется возвести направленную эстакаду в створе автодороги М-3 "Украина" - Середнево - Марьино - Десна" в направлении к поселку Валуево.

По словам руководителя департамента развития новых территорий города Владимира Жидкина, ввод перспективного участка дополнительно разгрузит федеральные магистрали и сократит время в пути водителям и пассажирам общественного транспорта.

"Новая эстакада позволит увеличить пропускную способность самой трассы Марьино - Саларьево. Продление автодороги обеспечит доступность станций метро "Филатов Луг" и "Прокшино" для жителей Троицка и ряда прилегающих населенных пунктов", - добавил Жидкин.

Москва
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