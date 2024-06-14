В Москве отреставрировали скульптуры и грот в парке усадьбы Усачевых-Найденовых

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - В парке усадьбы Усачевых-Найденовых на Земляном валу отреставрировали грот, скульптуры и беседки, сообщили в пресс-службе Мосгорнаследия.

"Этот комплекс XIX века - памятник московского ампира и последняя работа в городе знаменитого архитектора Доменико Жилярди. Не менее интересен усадебный парк, который благодаря первым владельцам сразу стал популярен у москвичей. Во время реставрации специалисты привели в порядок грот, две беседки-ротонды, ограду с воротами и четыре чугунные скульптуры", - прокомментировала через пресс-службу заммэра города Наталья Сергунина.

Статуи реставрировали на месте, в парке. Три из них - типовые - символизируют весну, лето и зиму, еще одна - Вакха (олицетворяет осень и вечер) - сохранилась с XVII века, это часть другой серии "Времена года".

В гроте специалисты укрепили кирпичную кладку и уделили особое внимание облицовке из известняка.

Усадебный комплекс был построен в 1829-1837 годах. Владелец организовал здесь регулярный парк для москвичей с известными всему городу образцовыми оранжереями.

После революции в комплексе разместился туберкулезный санаторий "Высокие горы". На его базе в 1921 году был основан Государственный туберкулезный институт, а с 1999 года - Московский научно-практический центр спортивной медицины.