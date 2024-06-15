Выбросы углекислого газа в Москве значительно сократились благодаря электробусам

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - За пять лет выбросы углекислого газа в столице сократились на 130 тыс. тонн благодаря электробусам, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"За пять с лишним лет благодаря электробусам выбросы углекислого газа сократились на 130 тыс. тонн (...) Один электробус сокращает выбросы СО2 на 60 тонн в год, таких машин сегодня уже больше 1700", - написал Собянин в своем телеграм-канале.

Он также напомнил, что к 2030 году в столице будет 5300 электробусов российского производства. Они заменят автобусы на маршрутах и существенно улучшат экологическую ситуацию.