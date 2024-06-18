Грузовик протаранил 16 машин на востоке Северо-Восточной хорды в Москве

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Грузовик MAN протаранил 16 автомобилей на востоке Северо-Восточной хорды в Москве, движение транспорта затруднено, сообщили во вторник в пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции.

По предварительным данным, на Северо-Восточной хорде в районе дома 11 по улице Дмитриевского водитель MAN столкнулся с 16 транспортными средствами, сообщили журналистам в управлении.

По данным ГАИ, автомобили получили механические повреждения, пострадавших в результате аварии нет.

"Движение на данном участке осуществляется по одной полосе из трех. Выбирайте альтернативные маршруты", - отметили в Госавтоинспекции.