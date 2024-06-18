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Движение в сторону проспекта Мира затруднено из-за аварии на СВХ в районе Ростокино

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Авария с участием нескольких автомобилей произошла на Московском скоростном диаметре (Северо-Восточная хорда) в Москве, водителей просят выбирать пути объезда, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

"На МСД (СВХ, проезд Серебрякова, д. 14А) столкнулись несколько автомобилей. Движение в направлении проспекта Мира затруднено, пожалуйста, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении.

На месте работают оперативные службы города, устанавливаются обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших.

Москва
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