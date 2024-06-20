В МГМСУ сообщили, что в деле о взятках фигурируют один студент и преподаватель

Накануне в СМИ сообщалось, что в университете прошли массовые задержания из-за покупки экзаменов

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Следственные действия в Московском государственном медико-стоматологическом университете им. А. И. Евдокимова (МГМСУ) по делу о взятках касаются одного студента и преподавателя; вуз активно сотрудничает со следствием. Об этом сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь университета Владимир Замжицкий.

"Мы подтверждаем проведение оперативно-следственных мероприятий, направленных на выявление возможных фактов получения незаконных денежных средств, но с одной лишь оговоркой, что речь идет об одном преподавателе и об одном студенте", - сказал Замжицкий.

Он добавил, что пока не готов говорить конкретных фамилий фигурантов дела.

"Давайте дождемся окончания проверки и каких-то решений судебных, чтобы уже точно понимать степень вины", - пояснил Замжицкий.

Он подчеркнул, что на образовательный процесс произошедшее никак не повлияет, университет работает в обычном режиме.

"Мы этой ситуацией очень обеспокоены. Сами выступаем за чистку рядов и, конечно, в этом плане сотрудничаем со следствием по всем вопросам", - подчеркнул пресс-секретарь вуза.

Ранее ряд СМИ писал о том, что в МГМСУ прошли массовые задержания по делу о покупке экзаменов.