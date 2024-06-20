В Москве задержали мужчину, бросившего у станции метро муляж гранаты

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Мужчина бросил муляж в виде гранаты для игры в страйкбол у станции метро "Сходненская", он задержан, сообщили в департаменте транспорта Москвы.

"Полиция задержала мужчину у станции метро "Сходненская", бросившего муляж в виде гранаты для игры в страйкбол (...) Сотрудники УВД на Московском метрополитене задержали мужчину", - говорится в сообщении.

Уточняется, что, когда пассажир заходил в вестибюль, инспектор службы безопасности метро пригласил его на дополнительный досмотр.

"Вместо этого мужчина проявил агрессию, неадекватное поведение и выбежал из вестибюля, а за пределами метро бросил муляж в виде гранаты, предназначенной для игры страйкбол. Она не опасна с точки зрения осколков, но издала громкий хлопок и выбросила облако белого дыма", - добавили в дептрансе.