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Традиционный фестиваль "Луховицкий огурец" пройдет в Подмосковье в июле

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Мастер-классы, дегустации и кулинарное шоу ждут гостей традиционного фестиваля "Луховицкий огурец", который пройдет 6 июля в Луховицком округе, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области в четверг.

"В субботу, 6 июля, на территории экофермы под Луховицами состоится традиционный праздник "Луховицкий огурец". В рамках мероприятия пройдут выступления творческих коллективов, мастер-классы, дегустации и спортивные состязания", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что особенностью фестиваля в этом году станет кулинарное шоу.

Организаторами выступает администрация городского округа Луховицы.

Впервые фестиваль прошел в 2015 году.

Подмосковье Луховицы Луховицкий огурец
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