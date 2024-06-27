Пересадка на "Парк культуры" кольцевой линии метро будет закрыта в часы пик по будням с 1 июля

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Пересадка со станции "Парк культуры" Сокольнической линии на Кольцевую линию московского метрополитена будет недоступна с 1 июля в час пик по рабочим дням из-за капремонта эскалаторов, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"С 1 июля изменится работа пересадки со станции "Парк культуры" Сокольнической линии на Кольцевую. С 29 июня по 6 сентября пройдет поочередный капитальный ремонт эскалаторов на станции "Парк культуры" Кольцевой линии. Нагрузка на вестибюль в утренние и вечерние часы пик будет увеличена: в часы пик по рабочим дням пересадка со станции "Парк культуры" Сокольнической линии на Кольцевую будет закрыта. При этом пересадка в обратном направлении будет работать в обычном режиме", - говорится в телеграм-канале департамента.

Эскалаторы на станции "Парк культуры" Кольцевой линии в указанные часы будут работать только на подъем, а вестибюль будет работать на выход, пересадку и на вход на Сокольническую линию.

В дептрансе призвали пассажиров пользоваться другими пересадками на Кольцевую линию или смещать время поездки с часа пик. Во внепиковые часы пересадка и вестибюль будут работать штатно.