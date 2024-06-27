Расписание поездов на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1 изменится в июле

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Расписание движения поездов на Савеловском и Белорусском направлениях первой линии Московских центральных диаметров (МЦД-1, D1) изменится в июле, сообщили в департаменте транспорта Москвы.

"По будням с 19:00 до 6:30 с 1 по 31 июля: На Савеловском направлении - часть поездов отменена, часть поездов дальнего пригорода следует укороченными маршрутами от/до Лобни и Бескудниково. Интервалы увеличены: после 19:00 - до 20 минут, после 23:00 - до 1 часа, до 6:30 - до 20 минут", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале департамента транспорта в четверг.

На Белорусском направлении в июле часть поездов отменена, часть будет следовать укороченными маршрутами. Интервалы после 22:30 увеличатся до получаса, после полуночи - до 1 часа, до 6:30 - до 20 минут.

В период "окон" 1-5, 15-19 и 29-31 июля будет закрыт путь в сторону Одинцово на участке от Савеловского вокзала до Бескудниково, поезда будут следовать в обе стороны по пути на Лобню. В периоды 8-12 и 22-26 июля будет закрыт путь в сторону Лобни на этом же участке, поезда следуют по пути в сторону Одинцово, в связи с работами по строительству станции "Петровско-Разумовская".

Кроме того, сокращен режим работы аэроэкспрессов в Шереметьево: последний поезд в аэропорт будет отправляться в 23:06 с Белорусского вокзала. В Дептрансе сообщили, что для поездок в аэропорт можно воспользоваться автобусами №1195 и № 1195D от метро "Ховрино".