Один выход кольцевой станции метро "Октябрьская" закроют до утра из-за выпускного

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Выход № 2 станции "Октябрьская" Кольцевой линии московского метрополитена закроют до утра 29 июня в связи с проведением мероприятия, сообщили в столичном департаменте транспорта.

Выход будет закрыт с 16:00 28 июня 2024 года до 7:00 29 июня 2024 года.

Школьные выпускные пройдут 28 и 29 июня в Москве, традиционный городской выпускной состоится в Парке Горького. В столичном департаменте транспорта сообщили, что в связи с проведением выпускного на некоторых центральных улицах Москвы будет закрыто движение.