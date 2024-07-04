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В Москве на станции метро "Лубянка" задымилась шпала

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Шпала задымилась на станции "Лубянка" Сокольнической линии московского метрополитена, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"Станция "Лубянка" Сокольнической линии работает в обычном режиме. Движение поездов в графике. Ранее на станции сотрудники метро применили огнетушитель на небольшой участок тлеющей шпалы", - говорится в телеграм-канале департамента.

"Помощь экстренных служб не потребовалась. Пассажирам и движению поездов ничего не угрожает", - подчеркнули в дептрансе.

Ранее в СМИ появилась информация, что на "Лубянке" произошло возгорание на платформе.

Лубянка Москва
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