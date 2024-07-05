В Москве на Ленинском проспекте загорелся Дом культуры

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - В Москве на Ленинском проспекте загорелся Дом культуры, сообщает МЧС.

"На Ленинском проспекте, д. 4, стр. 1А с кровли четырехэтажного здания идет черный дым, - сказано в сообщении. - Сотрудники МЧС России ведут разведку в помещениях, вскрывают кровлю".

Позднее ведомство уточнило, что возгорание произошло на 2 этаже 4-этажного здания.

Со слов администрации, люди из здания эвакуировались самостоятельно.

По адресу Ленинский проспект, дом 4 находится Дом культуры МИСиС.