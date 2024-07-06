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В Москве запустят программу льготного кредитования для строящих спортобъекты инвесторов

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Власти Москвы запустят программу льготного кредитования для инвесторов, развивающих городскую спортивную инфраструктуру.

"В Москве запустят программу льготного кредитования для инвесторов, строящих объекты спорта. Ставка составит всего 3%, а максимальный размер кредита - 500 млн рублей", - написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале в субботу.

Он уточнил, что компания-претендент должна быть зарегистрирована в Москве, работать больше одного года, не находиться в процессе банкротства и не иметь налоговой задолженности. Также есть требования к численности сотрудников - не меньше пяти человек в штате.

Как добавил Собянин, "ожидаем, что благодаря запуску программы в столице в течение 6 лет построят 300 спортивных объектов".

Как уточнили в пресс-службе столичной мэрии, льготным кредитом смогут воспользоваться инвесторы, участвующие в программе размещения некапитальных спортивных объектов. Это могут быть футбольные манежи, крытые катки и теннисные корты, бассейны, ФОКи с универсальными спортивными залами и другие объекты для занятий спортом и физической культурой.

Москва Сергей Собянин
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