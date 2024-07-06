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Сценические наряды Майи Плисецкой представят на выставке в ее музее-квартире

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Бахрушинский музей в Москве с 10 июля запускает выставку "Костюм как образ: посвящение Майе Плисецкой" в музее-квартире М.М. Плисецкой.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Бахрушинского музея, в состав которого входит музей, выставка пройдет в три этапа.

Первый получил название "Майе Плисецкой, неизменно" и пройдет с 10 по 28 июля. "Героями" выставки станут творения Пьера Кардена для балета "Анна Каренина". Посетителям представится возможность во всех подробностях рассмотреть платье цвета морской волны из капрона, шелка, нейлонового гипюра с анималистической вышивкой и двумя цветками и пеньюар из газа, шифона и атласа, расшитый золотой нитью и кружевом.

Второй этап получил названия "Майе Плисецкой, всегда", он пройдет с 31 июля по 18 августа. Перед посетителями предстанут наряды из балета "Чайка", к которому Пьер Карден создал для роли Нины Заречной, исполненную Плисецкой, сдержанно-роскошное темное платье из газа, капрона и шифона с шелковой лентой, а Валерий Левенталь – воздушный, летящий плиссированный светло-зеленый костюм, украшенный жемчугом и нежной вышивкой в тон, и изящную шляпку из крепа, отделанную бархатом, шелком и тесьмой.

Третий, завершающий этап, назван "Майе Плисецкой, вечно…" и пройдет с 21 августа по 8 сентября. В эти дни хранители фондов Бахрушинского музея представят в Музее-квартире комплект от Пьера Кардена для балета "Дама с собачкой": платье из золотистого газа с пышными рукавами и сверкающей отделкой и широкий декорированный коленкоровый пояс в тон – в этом образе Плисецкая выходила на сцену в роли Анны Сергеевны.

Среди художников, создававших сценические образы Плисецкой, помимо Пьера Кардена и Валерия Левенталя, были Александр Головин, Ив Сен-Лоран, Симон Вирсаладзе, Сергей Кобуладзе, Дениз Фужероль. Их работы хранятся в фондах Бахрушинского музея.

Как уточнили в пресс-службе музея, трехкомнатную квартиру на шестом этаже в доме на углу Тверской и Мамоновского переулка Майя Плисецкая и Родион Щедрин приобрели в 1963 году, прожили там до 1991-го и продолжили останавливаться в ней вплоть до 2015-го уже после своего переезда в Мюнхен. В феврале 2022 года Щедрин передал помещение Бахрушинскому театральному музею.

Обстановка квартиры сохранена практически в нетронутом виде: афиши, сценические костюмы и аксессуары, произведения Фернана Леже, литографии Марка Шагала, множество памятных фотографий, портреты Плисецкой работы Артура Фонвизина, Арутюна Галенца, Эрнста Фукса. Также в музее представлен "драгоценный сувенир из детства – керамический кукольный сервиз из Осло, подаренный маленькой Майе по пути семьи к месту работы ее отца – на Шпицберген, где он служил генеральным консулом СССР".

Майя Плисецкая Бахрушинский музей
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