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Ряд улиц на севере Москвы будут реконструированы

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Правительство Москвы утвердило проект планировки участка улично-дорожной сети от 1-й Хуторской улицы до Старого Петровско-Разумовского проезда, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Утвержден проект планировки участка улично-дорожной сети от 1-й Хуторской улицы до Старого Петровско-Разумовского проезда. Соответствующее постановление подписал (мэр Москвы) Сергей Собянин", - говорится в сообщении на портале в воскресенье.

Предстоит реконструировать около одного километра улично-дорожной сети, включая 1-ю Хуторскую и Башиловскую улицы (по две-три полосы движения в каждом направлении) и Старый Петровско-Разумовский проезд (две полосы движения в каждом направлении).

На этих участках установят дополнительные светофоры, обустроят велодорожки и наземные пешеходные переходы.

Как отмечается, реконструкция позволит улучшить транспортное обслуживание около 300 тыс. человек, проживающих и работающих в районах Савеловский, Аэропорт, Тимирязевский и Бутырский.

Москва
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