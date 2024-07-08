В Москве с 18 по 21 июля пройдет всемирный фестиваль циркового искусства "Идол-2024"

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В Москве с 18 по 21 июля пройдет фестиваль циркового искусства "Идол-2024", на арене Большого московского цирка на проспекте Вернадского выступят более 200 артистов из 17 стран мира, сообщил в блоге мэр столицы Сергей Собянин.

"Ярчайшие цирковые номера и аттракционы, прошедшие кастинг строгой отборочной комиссии. Лучшие из лучших в мире циркового искусства", - написал мэр.

В фестивале примут участие артисты из России, Казахстана, Гватемалы, Перу, Филиппин, Китая, Болгарии, Монголии, Вьетнама, Эфиопии, КНДР, Польши, США, Италии, Испании, Португалии и Германии, всего 23 команды.

"В числе прочих нашу страну представляют наездники, акробаты, клоунские дуэты, дрессировщики слонов и бизонов", - отметил Собянин.

В программе фестиваля три конкурсных дня (18-20 июля) и два больших Гала-шоу (20-21 июля). Оценивать конкурсантов будут три независимых жюри: профессиональные деятели культуры и цирковой индустрии, представители средств массовой информации и зрители.