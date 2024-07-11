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Осуждены фигуранты дела об убийстве владелицы части Москворецкого рынка в 2012 году

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Столичный суд назначил наказание в виде 12 и 15 лет колонии организатору и исполнителю заказного убийства владелицы части Москворецкого рынка Ирины Зироян в 2012 году. Об этом сообщает прокуратура Москвы в четверг.

"С учетом позиции прокурора суд приговорил Эдуарда Гареева к 15 годам лишения свободы, Тиграна Варданяна к 12 годам лишения свободы. Оба будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в надзорном ведомстве.

Там добавили, что также удовлетворены гражданские иски, заявленные родственниками погибших к Гарееву, на общую сумму более 9 млн рублей.

Фигуранты дела признаны виновными в убийстве двух лиц, совершенном организованной группой, по найму.

В столичном Следственном комитете в свою очередь сообщили, что "Гареев, желая получить долю в уставном капитале, а также иные материальные ценности, принадлежащие Зироян, решил совершить ее убийство, для чего привлек Варданяна и еще одного соучастника (уголовное преследование которого прекращено в связи с его смертью)".

По информации СК, 1 марта 2012 года Варданян расстрелял Зироян и ее охранника на выходе из ресторана на Варшавском шоссе. Зироян скончалась на месте, охранник – позже в больнице. "Установлено, что третий соучастник также находился на месте преступления, обеспечивая безопасность Варданяна", - добавили в Следственном комитете.

Москва Ирина Зироян Тигран Варданян Эдуард Гареев
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