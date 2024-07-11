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Движение на ряде центральных улиц Москвы закроют в выходные из-за фестиваля

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Несколько улиц в центре столицы станут пешеходными в связи с проведением фестиваля 13 и 14 июля, сообщили в четверг в столичном департаменте транспорта.

"В выходные, 13 и 14 июля, Большая Никитская, Малая Бронная, Большая Дмитровка, Газетный переулок станут пешеходными в связи с проведением фестиваля "Лето в Москве. Ешь. Гуляй. Дыши", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале департамента.

Движение для транспорта также будет закрыто и на прилегающих улицах и переулках. Ограничения будут действовать с 6:00 13 июля до 23:59 14 июля, заявили в дептрансе

Помимо этого, на некоторых участках ограничений будут запрещены парковка и движение для средств индивидуальной мобильности (СИМ) и велосипедов. В дептрансе уточнили, что возможны изменения. Пассажирам при этом рекомендуют пользоваться метро, чтобы быстро и удобно добраться до фестивальных площадок.

"Пешеходное пространство будет организовано на самых популярных улицах в центре города в эти выходные. Появятся дополнительные точки притяжения, куда москвичи и туристы смогут прийти, чтобы просто погулять. При этом мы следим, чтобы автомобилисты не испытывали затруднений", - сказал заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов. Его слова приводит телеграм-канал департамента.

Максим Ликсутов Москва
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