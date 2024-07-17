Московский клуб "Пропаганда" объявил о закрытии после 27 лет работы

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Один из старейших клубов Москвы - клуб "Пропаганда, расположенный в Большом Златоустинском переулке, - объявил о закрытии.

"История длиной в 27 лет подошла к концу. Двери нашего клуба закрываются в конце июля, но наши сердца остаются открытыми и полными самых добрых воспоминаний", - говорится в сообщении заведения в соцсетях.

Площадка открылась в Москве в 1997 году.

Кроме того, о закрытии объявило кафе "Люди как люди". Оно работало в столице с 2001 года.